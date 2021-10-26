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Туркменистан и ООН организуют Международную конференцию стран, не имеющих выхода к морю

CentralAsia (TM) -  Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов провёл переговоры с главой дипломатического представительства китайской республики в Туркменистане Цянь Найчэном. Руководитель страны сообщил, что Туркменистан в апреле следующего года совместно с ООН организует у себя Международную конференцию министров развивающихся стран, у которых нет выхода к морю. Об этом сообщило информагентство «Туркменистан сегодня».

Собеседники подчеркнули позитивный характер двусторонних отношений и достигнутый высокий уровень контактов между государствами. Наряду с этим, стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении плодотворного взаимодействия в таких сферах, как политика, торговля, экономика, культура и другие с учётом накопленного опыта партнёрства и текущего значительного потенциала.

Помимо этого, собеседники проинформировали друг друга о желании продолжать совместную деятельность в таких первоочерёдных секторах экономики, как транспорт, энергетика, текстильная, химическая и пищевая промышленность, сельскохозяйственная отрасль, медицина, информации, инновационные технологии и другие.

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