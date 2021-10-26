Президент Казахстана завершил государственный визит в Туркменистан

CentralAsia (TM) - Во второй, заключительный день государственного визита в Туркменистан, 25 октября, президент Касым-Жомарт Токаев посетил в Ашхабаде Мемориальный комплекс и монумент Независимости, сообщает пресс-служба главы Казахстана.

В музее «Святость Родины» главе соседнего государства были представлены макеты с описанием военных действий и экспонаты, относящиеся к Великой Отечественной войне и землетрясению 1948 года.

После возложения венка к монументу Независимости, являющемуся одной из главных достопримечательностей Ашхабада, президент Казахстана по традиции посадил молодое дерево на Аллее почетных гостей как символ вечной дружбы между народами двух стран.