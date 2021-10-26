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Путин присвоил актрисе Наталии Орейро российское гражданство

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин присвоил российское гражданство певице и актрисе Наталии Орейро и ее сыну. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале официальных правовых актов.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 г. в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 г. в Аргентине», - говорится в тексте документа.

Ранее актриса, известная по сериалу «Дикий ангел», говорила, что в 2021 году намерена провести гастроли в России и встретиться со своими поклонниками. «Моя связь с Россией так тесна, что, конечно, как только закончится пандемия, я приеду и буду петь там. В итоге мы отметим 21 год вместе»,— сказала она.

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