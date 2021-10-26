В Казахстане за сутки выявлено 1353 случая COVID-19

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1353 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 239;

- Павлодарская область — 213;

- Карагандинская область — 139;

- Северо-Казахстанская область — 135;

- Акмолинская область — 126;

- Алматинская область — 119;

- город Нур-Султан — 116;

- Костанайская область — 83;

- Восточно-Казахстанская область — 58;

- Актюбинская область — 30;

- город Шымкент — 25;

- Жамбылская область — 23;

- Западно-Казахстанская область — 12;

- Туркестанская область — 12;

- Кызылординская область — 11;

- Атырауская область — 10;

- Мангистауская область — 2;

На сегодняшний день в стране всего выявлен 931 137 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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