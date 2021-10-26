В Казахстане за сутки выявлено 1353 случая COVID-19

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1353 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 239;
- Павлодарская область — 213;
- Карагандинская область — 139;
- Северо-Казахстанская область — 135;
- Акмолинская область — 126;
- Алматинская область — 119;
- город Нур-Султан — 116;
- Костанайская область — 83;
- Восточно-Казахстанская область — 58;
- Актюбинская область — 30;
- город Шымкент — 25;
- Жамбылская область — 23;
- Западно-Казахстанская область — 12;
- Туркестанская область — 12;
- Кызылординская область — 11;
- Атырауская область — 10;
- Мангистауская область — 2;
На сегодняшний день в стране всего выявлен 931 137 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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