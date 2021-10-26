В Узбекистане использовано более 25 миллионов доз вакцины против коронавируса

CentralAsia (UZ) - На сегодняшний день в Узбекистане использовано более 25 миллионов 297 тысяч доз вакцины против коронавируса.

По данным Минздрава РУз, 25 октября по стране было введено 195 699 доз вакцины против COVID-19. Из них: на первом этапе вакцинировано 58 839 человек, на втором - 77 498, на третьем - 59 362.

На сегодняшний день в стране на первом этапе вакцину получили 13 272 675 человек, на втором - 8 074 908, на третьем- 3 949 762.

Процесс вакцинации населения от коронавируса в Узбекистане начался в апреле этого года. В процессе вакцинации используются шесть различных препаратов. Это вакцины ZF-UZ-VAC2001 (Китай), AstraZeneca (Великобритания), Спутник V (Россия), Moderna (США), Pfizer / BioNTech (США / Германия) и Sinovac (Китай).