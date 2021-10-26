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В Узбекистане ввоз и продажу мяса в Узбекистане освободили от НДС до конца года

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон «О внесении дополнения в Налоговый кодекс РУз, направленного на гарантированное обеспечение населения основными видами продовольственных товаров».

Согласно документу, с 10 октября по 31 декабря текущего года ввоз и продажа на территории Узбекистана мяса (говядины, баранины, курицы), животных (крупного рогатого скота и птицы) и продуктов их убоя, а также картофеля и мороженой рыбы освобождается от налога на добавленную стоимость (НДС).

Ранее сообщалось, что данные меры позволят снизить себестоимость мясных и рыбных продуктов, а также картофеля на территории страны.

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