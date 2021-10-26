Японская принцесса вышла замуж за простолюдина и покинула императорскую семью

CentralAsia (CA) - Старшая дочь наследного принца Акисино, японская принцесса Мако официально вышла замуж за своего однокурсника из Международного христианского университета в Токио Кэй Комуро и больше не является членом императорской семьи, передает Kyodo News.

Согласно данным агентства, пара официально зарегистрировала брак в муниципалитете столичного района Сибуя. Уточняется, что сами молодожены не присутствовали на процедуре бракосочетания, все документы вместо них принес представитель правления императорского двора.

Теперь 30-летняя принцесса Мако официально носит имя Мако Комуро и больше не является членом императорской семьи, а становится обычной гражданкой Японии. Пара после бракосочетания планирует сначала жить в Токио, а потом уехать в США, где жених работает в юридической фирме.

Мако также отказалась получить единовременную выплату в размере около 1,3 млн долларов, которая обычно выплачивается королевским особам, ставшими обычными гражданами, в соответствии с японским законодательством. Теперь Мако стала девятой женщиной в семье, которая вышла замуж за простого японца, с момента принятия Закона об императорском дворе 1947 года, регулирующего линию наследования.

В агентстве уточнили, что реакция общественности на замужество принцессы оказалась негативной.

Следует отметить, что японские традиции не позволяют наследовать трон женщинам, поэтому принцессы, как правило, жертвуют титулом ради счастливого брака. В 2018 году так поступила принцесса Аяко, выйдя замуж за сотрудника одной из крупнейших в Японии судоходных компаний NYK Line (Nihon Yusen Kaisha) Кэю Морите.