Минобороны РФ запустит на своих базах в Таджикистане и Кыргызстане «военный интернет»

CentralAsia (TJ) - Минобороны России приняло решение развернуть на 201-й военной базе в Таджикистане и авиабазе Кант в Кыргызстане новые системы связи. Как сообщили российские СМИ, ссылаясь на источники в военном ведомстве, в настоящее время уже согласован и утвержден график поставки новых систем связи на российские военные базы в Центральной Азии.

Они позволят наладить на территории Центральной Азии безотказную и защищенную связь и передачу цифровой информации. В перспективе техника позволит вести обмен данными даже с самыми отдаленными районами региона.

До конца года завершится обновление 201-й военной базы в Таджикистане. Оборудование получит не только батальон связи самой военной базы, но и другие части и подразделения. Планируется, что по итогам работы 201-я военная база полностью обновит свой парк систем связи.

Переоснащение базы Кант запланировано на следующий год. Помимо радиостанций наземных подразделений будут обновлены и изделия, которые обеспечивают обмен информацией с авиацией.

По словам источников, российские военные в Центральной Азии получат командно-штабные машины, станции спутниковой и радиорелейной связи, а также аппаратные. Новая техника должна обеспечить передачу цифровых данных в горных районах.

Как сообщало Минобороны, в прошлом году на горном полигоне Ляур в Таджикистане проходили учения с использованием современных средств передачи информации. На них отработали задачи по организации устойчивой и защищенной связи между пунктами управления командиров подразделений и другими абонентами. Особое внимание было уделено организации спутниковой радиосвязи в интересах войск, находящихся в Бохтарском военном городке — здесь расквартирована значительная часть подразделений 201-й военной базы в Таджикистане.

Тогда на учениях было задействовано около 300 военнослужащих, командно-штабные машины, радиостанции различной мощности, аппаратура спутниковой и видеоконференцсвязи.

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