США признали результаты выборов в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - На официальном сайте Госдепартамента США 25 октября опубликовано заявление пресс-секретаря Нед Прайс, согласно которому Соединённые Штаты поддерживают итоги президентских выборов в Узбекистане, прошедших 24 октября.

Госдепартамент США согласился с оценками Миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), что голосование прошло в спокойной обстановке и характеризовалось высокой явкой избирателей.

В Вашингтоне отметили улучшение сотрудничества Узбекистана с наблюдательной миссией БДИПЧ ОБСЕ, а также заявили о приверженности США дальнейшему взаимодействию с правительством Узбекистана по вопросам двустороннего и регионального значения.

Выборы в Узбекистане мониторили 966 международных наблюдателей и 1672 журналиста.

Как сообщалось ранее, согласно предварительным данным, озвученным в понедельник председателем Центральной избирательной комиссии Зайниддином Низамходжаевым, за Шавката Мирзиёева, кандидата от Либерально-демократической партии, проголосовало 80,1% избирателей.

По данным ЦИК, Максуда Ворисова от Народно-демократической партии получила 6,6% голосов, Алишер Кадыров от Демократической партии – 5,5%, Нарзулла Обломурадов от Экологической партии – 4,1% и Бахром Абдухалимов от социал-демократической партии «Адолат» – 3,4%.