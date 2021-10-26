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Министр культуры Монголии Ч.Номин встретилась с послом КНДР

CentralAsia (MNG) -  Министр культуры и глава монгольской стороны Межправительственной консультативной комиссии Монголия-КНДР Ч. Номин приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла Корейской Народно-Демократической Республики О Сон Хо, советника посольства Хан Чол Миня и торгового консультанта Хан Чжон Гю 25 октября.

В ходе встречи посол О Сун Хо поднял вопрос о проведении заседания Межправительственной консультативной комиссии по экономическому и техническому сотрудничеству между Монголией и Корейской Народно-Демократической Республикой и предложил организовать регулярную встречу в Улан-Баторе, когда пандемия утихнет.

Министр культуры Ч. Номин была назначена главой Монгольской стороны Межправительственной консультативной комиссии Монголия-КНДР по экономическому и техническому сотрудничеству, и она обменялась мнениями о расширении сотрудничества между двумя странами, сообщает Министерство культуры.

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