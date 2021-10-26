Умер установивший дипотношения с СССР бывший президент Южной Кореи

Михаил Горбачев, Ро Дэ У

CentralAsia (CA) - В Сеуле умер бывший президент Южной Кореи Ро Дэ У, сообщили агентству «Ренхап» его помощники. Ему было 88 лет. Его недавно положили в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья. Точная причина смерти не сообщается.

Он возглавлял страну с 1988 по 1993 год. Во время его правления Южная Корея установила дипломатические отношения с Советским Союзом.

Ро Дэ У родился в 1932 году, участвовал в Корейской войне 1950–1953 годов, был кадровым армейским офицером. Еще в школе он подружился с Чон Ду Хваном, который возглавлял страну в 1980–1988 годах. Ро и Чон вместе закончили Корейскую военную академию в 1955 году, в 1979 году Ро Дэ У получил звание генерала.

В октябре 1979 года проводивший экономические реформы президент Пак Чон Хи был убит, а в декабре Чон и некоторые другие офицеры совершили государственный переворот. Ро, который в то время был высокопоставленным командиром, оказал им решающую поддержку и стал членом возглавляемой Чон Ду Хваном хунты. Чон стал президентом в августе 1980 года.

В 1981 году Ро ушел в отставку с военной службы и позже занимал ряд министерских постов, включая министра по политическим вопросам (1981), спорта (1982) и внутренних дел (1982). Будучи главой Олимпийского организационного комитета Сеула с 1983 по 1986 год, он курировал подготовку Южной Кореи к летним Олимпийским играм 1988 года, проходившим в Сеуле.

Ро Дэ У победил на президентских выборах 1987 года и начал свой пятилетний срок на посту президента 25 февраля 1988 года.

Будучи президентом, Ро взял курс на демократизацию южнокорейской политики. Его правительство установило и укрепляло дипломатические отношения с Советским Союзом и Китаем, добилось принятия Южной Кореи (1991) в Организацию Объединенных Наций и подписало соглашение (1991) о ненападении с Северной Кореей.

В феврале 1993 года Ро Дэ У на посту президента сменил Ким Ен Сам, чьи последующие антикоррупционные реформы были направлены против Ро и Чона.

В октябре 1995 года Ро публично извинился за то, что за время своего президентства незаконно накопил сотни миллионов долларов. Ему было предъявлено обвинение и он предстал перед судом за коррупцию, а также за мятеж и подстрекательство к мятежу, и за участие в перевороте 1979 года.

В августе 1996 года Ро Дэ У был признан виновным по всем пунктам обвинения, его приговорили к 22,5 годам тюремного заключения, позже срок был сокращен до 17 лет со штрафом в более $300 млн. Чон Ду Хван также был обвинен во множестве преступлений и приговорен к смертной казни, но затем приговор был смягчен на пожизненное заключение.

В 1997 году Ро Дэ У и Чон Ду Хван были помилованы решением президента Ким Дэ Чжуна и отпущены из тюрьмы.