В Роспотребнадзоре сравнили опасность заражения «дельтой» и AY.4.2 штаммами коронавируса

CentralAsia (CA) - Данных о том, что новый вариант штамма «дельта» коронавируса AY.4.2 вызывает более тяжелое течение болезни или что он устойчив к антителам, нет, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Ранее британское Агентство по здравоохранению (UK Health Security Agency, UKHSA) сообщило, что эта мутация может отличаться более высокими темпами распространения по сравнению с «дельтой». Накануне стало известно о трех случаях заражения таким штаммом в Москве и Подмосковье.

«Органы здравоохранения Великобритании опубликовали результаты первичного анализа, и они не показывают убедительных доказательств разницы рисков госпитализации или смерти между VUI-21OCT-01 и исходной «дельтой», — сказал Хафизов.

Он уточнил, что этот анализ не скорректировали на ключевые факторы, способные повлиять на результаты, такие как возраст и наличие прививки, поэтому результаты следует интерпретировать с осторожностью.

По данным ВОЗ, индийский штамм (дельта), названный B.1.617, выявили в октябре 2020 года. Он отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, удлинился период его выведения из организма, что затрудняет определение медиками момента выздоровления.

«Дельта» продолжает мутировать, уже есть несколько подвидов, самым опасным из которых ученые считают вариант дельта-плюс. Со статусом недавно выявленного AY.4.2 специалисты еще не определились.