Правительство Британии выделит более $500 тысяч на экологический проект в Приаралье

CentralAsia (UZ) - Правительство Великобритании в рамках специальной грантовой программы «Darwin Initiative» Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства приняло решение выделить свыше 500 тысяч долларов на проект «Остров Возрождения: предпринимательство, сохранение природы и развитие вокруг Аральского моря» (Resurrection Island: enterprise, conservation and development around the Aral Sea), сообщает ИА «Дунё».

Трехлетний проект предусматривает принятие ряда мер, направленных на придание острову Возрождения на Аральском море и прилегающей территории статуса природоохранной зоны. Это поможет сохранению уникального биоразнообразия острова, в частности, находящихся под угрозой исчезновения сайгаков. Одновременно будут реализованы проекты по обеспечению местного населения новыми источниками стабильного дохода, в частности путем развития туризма.

Согласно авторам проекта, высыхание Аральского моря считается одной из крупнейших антропогенных экологических катастроф современности. Тем не менее, в последнее время появилось множество новых инициатив с широким участием международных партнеров, которые направлены на улучшение жизни в Приаралье и возвращение ему былой славы.

Программа направлена на реализацию проектов по сохранению биоразнообразия и сокращению бедности в развивающихся странах. Бенефициарами гранта, полученного при участии посольства Узбекистана, выступают Институт охраны природы и экологии имени Даррелла при Кентском университете, Международный Альянс по сохранению сайгаков, а также Институт зоологии Академии наук и Госкомэкологии Узбекистана.