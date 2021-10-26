21-летняя Айдана Ахантаева стала победительницей конкурса «Мисс Астана – 2021»

CentralAsia (KZ) - «Мисс Астана - 2021» стала 21-летняя Айдана Ахантаева, передает Tengrinews.kz.

Девушка окончила Казахский национальный университет искусств и сейчас работает преподавателем по классу фортепиано в музыкальных студиях в столице.

В свободное время Айдана любит слушать классическую музыку и изучать иностранные языки.

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В семье у девушки четверо человек. Ее отец ремесленник и занимается изготовлением казахской национальной посуды из дерева.

«С детства я всегда наблюдала за работой отца и поэтому выросла в творческой атмосфере, впитав в себя настоящее искусство. Тогда я решила, что свяжу свою жизнь с творчеством, и пошла в музыкальную школу. Сейчас я очень благодарна своему отцу, что привил мне любовь к искусству. Отдельная благодарность моей маме, которая воспитала нас с сестрой в любви и доброте. Она всегда учила нас уважать взрослых и быть милосердными к окружающим», - рассказала девушка.

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По мнению Айданы, конкурс «Мисс Казахстан» дает возможность совершенствования не только в сфере красоты, но и в творчестве. «Я мечтаю способствовать открытию бесплатных площадок для талантливых детей из многодетных семей», - отметила она.

Впервые региональные конкурсы проходят в онлайн-формате. Звездное жюри просматривает анкеты 10 финалисток из каждого города, смотрит их фото и видеовизитки, а также проводит с девушками собеседование в Zoom-конференции. Впервые у зрителей появилась уникальная возможность увидеть заседание жюри и личные собеседования участниц.

Среди членов жюри актер Тауекел Мусилим, певица Мадина Садвакасова, «Мисс Казахстан - 2013» и телеведущая Айдай Исаева, основатель KFW, дизайнер, стилист AlexChzhen.

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