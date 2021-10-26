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Из России депортировали в Таджикистан мужчину, выигравшего иск против РФ в Страсбурге

CentralAsia (TJ) -  Уроженец Таджикистана Бахтиёр Усмонов, выигравший дело в Европейском суде по правам человека против России, депортирован из РФ.

Российские власти обвинили Усмонова в представлении «недостоверной информации» при получении гражданства этой страны и в попытке «ввести в заблуждение компетентные органы», и продержали его с 2018 по 2020 год в приемнике временного содержания мигрантов. В конце 2020 года Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал Россию восстановить гражданство Бахтиёра Усмонова, 44-летнего уроженца Таджикистана, и выплатить ему компенсацию в размере 11 тыс евро.

Российские власти не комментируют эти действия.

Правоохранительные органы России лишили Усмонова гражданства и задержали по обвинению в получении гражданства РФ обманным путем. Власти заявили, что в своем заявлении на получение гражданства он не указал данные всех близких родственников, в частности брата и сестры.

Бахтиёр Усмонов переехал в Россию в 2007 году и получил гражданство этой страны. Он не имеет права возвращаться в Россию, но его жена и дети остались в Новгороде.

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