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Агентство госуслуг Узбекистана признало наличие ошибок в архивах ЗАГСа

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане увеличивается число жалоб на неточности в архивных данных ЗАГСа на Едином интерактивном портале государственных услуг.

Как сообщает Telegram-канал Potrebitel.uz, многие пользователи отметили, что у них, по данным портала, "появились лишние дети" или "исчезли свои дети". Кроме того, давно умершие супруги и родители оказались "живы".

В частности, отмечается, что у женщины по данным госпортала числилось два мужа, а мужчина по имени Александр, "вышла замуж" и "родила двух дочерей".

После этих претензий, Агентство госуслуг Узбекистана попыталось прояснить ситуацию.

По данным агентства, в единой электронной архивной базе данных содержится около 60 миллионов архивных данных органов ЗАГС в электронном виде.

«Поскольку этот процесс еще полностью не завершен и находится в процессе тестирования, в системе возникают неточности. Специалисты, в свою очередь, прилагают все усилия для их устранения», - говорится в заявлении. В ведомстве призвали граждан обращаться в случае обнаружения ошибок в системе.

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