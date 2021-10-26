В Узбекистане намерены освободить от подоходного налога лиц, сдающих жилье студентам

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на площадке для обсуждения нормативных актов (СОВАЗ) рассматривается законопроект, согласно которому арендодателей, которые сдают жилье студентам, освободят от подоходного налога.

Документом определено, что дети-сироты в возрасте от 18 до 23 лет и дети, не имеющие родительского попечения, освобождаются от налога на свое имущество.

Также недропользователям будет предоставлена возможность сдавать отчетность об объемах фактически добытого полезного ископаемого без сокрытия налоговой базы.

Вернуть отрицательную сумму НДС субъекты предпринимательства смогут, уведомив об этом налоговый орган.

Для субъектов индивидуального предпринимательства, осуществляющих деятельность в районах республики (за исключением Ташкента), установленная ставка социального налога будет применена в размере 50 процентов от базовой расчетной суммы.