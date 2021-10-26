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Узбекистан и Россия рассмотрят документ о признании сертификатов вакцинации от COVID

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан к середине ноября подготовит документ о взаимном признании с Россией сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает «Газета.uz», ссылаясь на главу Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходыра Юсупалиева.

По словам Юсупалиева, предлагается направить документ российской стороне для рассмотрения взаимного признания сертификатов.

Глава СЭС РУз уточнил, что документ является стандартным, он подготовлен для признания сертификатов вакцинации, как с РФ, так и другими странами СНГ и дальнего зарубежья.

«А дальше уже зависит от того, как эти страны, в частности, Российская Федерация, отреагируют на это предложение о признании сертификатов», — добавил Баходыр Юсупалиев.

Недавно в приложении «Путешествую без COVID-19», используемом для въезда в Россию, появилась возможность выбрать страну, в которой пользователь был вакцинирован. В списке присутствуют Узбекистан, Армения, Кыргызстан и Россия.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвигал предложение о взаимном признании сертификатов вакцинации на всех международных площадках, где выступал последние полгода, в частности, форуме по Центральной и Южной Азии, Консультативной встрече глав стран Центральной Азии, а также на саммитах глав государств стран ШОС и СНГ.

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