В России за сутки выявили более 36 тыс. заразившихся коронавирусом

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 36 446 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2 907 (8,0%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 8 316 019 случаев (+0,44%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 205,7 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 414 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 890 069 человек.