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В России за сутки впервые умерли от COVID-19 более 1100 человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1 106 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 86 и Санкт-Петербурге — 72.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 232 775 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 8,3 млн, из них выздоровели — 7,2 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 890 069 пациентов.

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