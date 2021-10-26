В России за сутки впервые умерли от COVID-19 более 1100 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1 106 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 86 и Санкт-Петербурге — 72.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 232 775 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 8,3 млн, из них выздоровели — 7,2 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 890 069 пациентов.