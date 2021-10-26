В России за сутки впервые умерли от COVID-19 более 1100 человек
- Азия и мир, общество
- 15:33, 26 октября 2021
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CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1 106 человек, передает оперативный штаб.
Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 86 и Санкт-Петербурге — 72.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 232 775 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 8,3 млн, из них выздоровели — 7,2 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 890 069 пациентов.