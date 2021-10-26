Узбекистан выразил готовность использовать «Спутник Лайт» для вакцинации населения

CentralAsia (UZ) - Власти Узбекистана считают вакцину "Спутник Лайт" удобной и полезной для прививания населения от COVID-19 и намерены ее использовать в стране, сообщил глава службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Баходыр Юсупалиев.

"Мы готовы использовать и "Спутник Лайт" в стране, препятствий я не вижу", - сказал Юсупалиев во вторник на брифинге в Ташкенте.

Глава СЭС отметил, что однодозовые препараты очень удобные и "в идеале прийти к однодозовым вакцинам это было бы очень полезно".

Ранее сообщалось, что в Узбекистане предприятие Jurabek Laboratories в сентябре освоило серийное производство "Спутник V", в середине октября препарат начал поступать на внутренний рынок.

Партия из 12 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" 12 октября была доставлена в Узбекистан, ее получат граждане страны, отправляющиеся на работу в Россию в рамках пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки РФ.