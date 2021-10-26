Китай призвал снять санкции с Афганистана

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Китая Ван И призвал США и страны Запада к снятию санкций, введенных в отношении Афганистана, передает Social News.

Глава МИД Китая в ходе встречи в Дохе с зампредседателя временного кабмина Афганистана Абдулом Гани Барадаром отметил, что Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность Афганистана и поддерживает афганский народ, который самостоятельно определяет свою судьбу и выбирает путь развития.

Кроме того, Ван И, обращаясь к США и странам Запада, призвал их пересмотреть санкционную политику в отношении Афганистана.

«Китай придает большое значение гуманитарным трудностям, с которыми в настоящее время сталкивается Афганистан, и настоятельно призывает США и страны Запада снять санкции», - заявил Ван И.

Как отметил министр, всем сторонам следует разумным и прагматичным образом контактировать с «Талибаном», чтобы помочь Афганистану встать на путь благоприятного развития.

«Китай готов продолжить предоставлять гуманитарную помощь афганскому народу по мере своих возможностей, сотрудничать с международным сообществом, чтобы помочь афганскому народу преодолеть временные трудности, добиться экономического восстановления и саморазвития», - подчеркнул глава МИД Китая.

В начале августа движение «Талибан» активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Позже они заявили, что война в Афганистане окончена. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.