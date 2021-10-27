Цифровой зал «Монгольская империя» открылся в Национальном музее Монголии. ФОТО

CentralAsia (MNG) - 26 октября состоялась церемония открытия цифрового зала «Монгольская империя» в Национальном музее Монголии.

Чтобы представить экспонаты в более интересной и понятной форме для людей всех возрастов, Национальный музей Монголии в партнерстве с ZEV Digital Museum разместил экспонаты в цифровом зале.

Глава Департамента культурного наследия Министерства культуры Б. Даваацэрэн сказал: «На протяжении многих лет Национальный музей Монголии постоянно улучшал свои услуги на основе исследований и опросов. Кроме того, в этом году был одобрен законопроект о музеях, разработанный Министерством культуры, что улучшило правовую среду для музеев. И этот конкретный закон отражает, что музеи играют важную роль в развитии общества, поскольку они служат средой для человеческого развития. Примером того, как музеи Монголии недавно начали работать над внедрением множества новых услуг, отвечающих мировым тенденциям, может быть это мероприятие, которое проходит сегодня в Национальном музее Монголии».

Основываясь на археологических артефактах, найденных в поселениях и гробницах XIII-XIV веков, команда Mifox Animation Studio использовала такие технологии, как 2D, 3D, VR (виртуальная реальность) и AR (дополненная реальность), чтобы представить цифровые выставки на недавно открывшемся цифровой зал.

Цифровые экспонаты также включают реконструкцию Харахорума — древней столицы Монгольской империи в VR, основанную на модели города, а также останки, обнаруженные во время археологических раскопок.

Более того, с использованием технологии AR теперь посетители музея могут услышать подробные объяснения о герах, в которых в то время жили монголы, о охотничьих инструментах и снаряжении, оружии, аксессуарах, снаряжении для верховой езды, флаги и герб, гэр (юрта) с повозкой, монеты и экспонаты, связанные со строительными украшениями, а также посмотрите видеоконтент, чтобы узнать больше об истории Монгольской империи.

Посетители могут просматривать выставку цифрового зала с помощью своих устройств, таких как смартфоны и планшеты.

Л.Жаргал, директор Монгольского национального музея, сказал: «Музеи во всем мире переходят на электронный формат, переводя свои выставки и выставки на виртуальные и цифровые технологии. «Мы объединяем экспонаты постоянного выставочного зала нашего музея, Зала Монгольской Империи, с интерактивным контентом из ZEV Digital в качестве подарка нашей новой аудитории».

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фото: Ikon.mn

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