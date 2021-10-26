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Казахстан предоставит транзитный коридор для афганских женщин, - МИД Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Казахстан предоставит транзитный коридор для афганских женщин. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел.

По данным ведомства, транзит осуществлен в сотрудничестве с международными неправительственными организациями через аэропорт Алматы для дальнейшего пролета в третьи страны.

«Исходя из приверженности Казахстана своим международным обязательствам в гуманитарной сфере, главой государства принято решение предоставить транзитный коридор для афганских женщин-судей и парламентариев, а также членов их семей», – отмечено в сообщении ведомства.

Ранее, 17 октября делегация во главе со специальным представителем президента Казахстана по международному сотрудничеству Ержаном Казыханом побывала в Афганистане. По данным внешнеполитического ведомства, в рамках визита были обсуждены вопросы оказания Казахстаном гуманитарной помощи населению Афганистана, а также восстановления торгово-экономических связей.

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