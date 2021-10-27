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12-летний монгольский школьник завоевал серебро в Греции по шахматам на ЧМ

CentralAsia (MNG) -  16-26 октября в Греции прошел чемпионат мира по шахматам среди любителей. Шахматист из Монголии стал серебряным призером мира среди любителей.

Соревнования проводила ФИДЕ на острове Родос в Греции.

С блестящим результатом 8,5 очков из 9 возможных и 12-летний Н.Содбилэгт стал серебряным призером мира по шахматам среди любителей.

Всего в соревновании приняли участие пять игроков из Монголии. Бывший депутат Д. Лундээджанцан, выступавший в указанной категории, занял 29-е место. В категории U-2000 Б. Тэнуунболд занял 10-е место, М. Мандухай — 17-е, а Б. Халиун, выступавшая в категории U-2300, заняла 28-е место.

Чемпионат мира по шахматам среди любителей - это турнир, организованный ФИДЕ . Мировой руководящий орган намеревался продвигать любительскую шахматную игру путем проведения чемпионатов, связанных с Олимпийскими играми , но было проведено только два мероприятия.

Первый чемпионат был проведен в год основания ФИДЕ в Летние Олимпийские игры 1924 года в Париже . Это считается неофициальной первой шахматной олимпиадой и единственной олимпиадой, которая была индивидуальной. Второй чемпионат проводился на летних Олимпийских играх 1928 года в Гааге , приурочен ко Второй шахматной Олимпиаде.

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