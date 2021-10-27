Улан-Батор реализует проект общественного электрического транспорта при поддержке ЕБРР

CentralAsia (MNG) - ЕБРР начал свои операции в Монголии при спонсорской поддержке банков и других финансовых организаций, таких как XacBank, Khanbank и Transcapital, которые стали участниками его Программы содействия торговле. К настоящему времени ЕБРР присутствует во многих секторах экономики страны. На сегодняшний день около 190 000 ссуд на общую сумму более 535 миллионов долларов были предоставлены кредитором монгольским микро- и малым фирмам. В целом за 15 лет ЕБРР инвестировал в Монголию 2,1 миллиарда долларов.

В обозримом будущем цель ЕБРР в стране в размере 3,4 млн (номинальный ВВП около 14 млрд долларов) — увеличить инвестиции в инфраструктуру и проекты по обеспечению более зеленой экономики.

С 2017 года агробизнес Монголии извлекает выгоду из инициатив банка по развитию недобывающих отраслей.

В число компаний, получивших поддержку в рамках инициативы, входят производитель соков Vitafit, производители напитков APU и MCS, производитель продуктов питания Teso Group и крупнейшая молочная компания страны Suu Milk. В 2021 году компания Suu Milk, первый производитель молока и молочных продуктов в Монголии, получила кредитов в размере 4,8 млн долларов от XacBank при помощи ЕБРР. Кредит будет использован для обновления транспортного парка Suu Milk и обслуживания более 2500 кочевых пастухов.

Зеленые города ЕБРР — это программа, разработанная для решения неотложных экологических и инфраструктурных проблем. В соответствии со стратегическим планом действий «Зеленый город» (GCAP) ЕБРР и муниципалитет приступили к разработке приоритетных инвестиционных проектов. В 2018 году ЕБРР предоставил заем в размере 9,7 млн долларов для улучшения системы управления отходами в Улан-Баторе, а в 2020 году предоставил заем в размере 10 млн долларов США компании централизованного теплоснабжения Улан-Батора на реконструкцию существующих инженерных сетей и расширение новых сетей централизованного теплоснабжения.

В настоящее время банк и Улан-Батор обсуждают новый проект в рамках GCAP. ЕБРР может профинансировать строительство более 700 единиц низкоуглеродного и устойчивого к изменению климата жилых домов и соответствующей инфраструктуры.

Ожидается, что новое жилье будет предлагаться малообеспеченным слоям населения из юрточных район, не имеющим доступа к современным инженерным коммуникациям, на условиях аренды и сдачи в аренду.

Совсем недавно, 20 октября, управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии Жужанна Харгитай встретилась с мэром Улан-Батора Д. Сумъяабазаром. Они обсудили новые муниципальные проекты, такие как экологичное доступное жилье и электрический общественный транспорт, которые подходят для поддержки ЕБРР.

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