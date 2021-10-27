Монгольский экспорт в Китай снизился на 39 процентов

CentralAsia (MNG) - Импорт коксующегося угля в Китай замедлился в сентябре по сравнению с августом из-за ограниченных поставок из Монголии, но неавстралийский морской импорт оставался выше уровня 2020 года благодаря рекордному прибытию из США.

Согласно данным китайской таможни, в сентябре Китай импортировал 4,35 миллиона тонн коксующегося угля, что на 35% меньше, чем годом ранее, и на 7% меньше, чем в августе.

Монгольский импорт снизился на 39 процентов до 659 094 тонны в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем после более чем двукратного увеличения в августе.

Пересечения грузовиков на границе Гашуунсухайт-Ганцмод были остановлены более чем на неделю в конце августа, поскольку в Монголии резко возросло число новых случаев заболевания коронавирусом. Количество грузовиков, проезжающих границу, оставалось ограниченным даже после возобновления таможенного оформления 31 августа, поскольку строгие меры Covid привели к замедлению движения в течение месяца.

Российский импорт в сентябре почти удвоился по сравнению с годом ранее и составил 926 957 тонн. Китайские заводы забирали российские поставки, в частности, пылеугольное топливо для инъекций, учитывая ограниченную доступность мест из-за перебоев с железнодорожным транспортом.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения