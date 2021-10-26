Цукерберг назвал клеветой опубликованный в СМИ архив Facebook Papers

CentralAsia (CA) - Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг заявил о «скоординированных» попытках дискредитировать самую популярную соцсеть в мире после публикации серии материалов о проблемах в работе компании.

«Я считаю, что большие организации должны подвергаться тщательной проверке, и я предпочел бы жить в обществе, где они есть, нежели в обществе, где их не может существовать. Добросовестная критика помогает нам стать лучше. Но, на мой взгляд, то, что мы видим сейчас, — это скоординированные усилия по выборочному использованию утекших документов с целью представить ложную картину нашей компании», — написал миллиардер на своей странице в Facebook.

По словам предпринимателя, компании не должны принимать все решения о своей медийной политике самостоятельно — в некоторых случаях нужно применять государственное регулирование. Он отметил, что компаниям приходится искать компромисс между противоречащими друг другу понятиями — например, между свободой слова и контролем за распространением вредоносного контента, а также конфиденциальностью пользователей и сотрудничеством с правоохранительными органами.

Заявление Цукерберга прозвучало вскоре после того, как 25 октября ряд мировых СМИ опубликовал серию материалов о внутренних проблемах, основанных на утекших внутренних документах компании. Документы, объединенные в архив под названием The Facebook Papers, предоставила журналистам бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген.

Ранее Хауген уже поделилась частью архива с The Wall Street Journal и написала около десятка жалоб в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Информатор заявляла, что Facebook негативно влияет на детей и молодежь, причиняет ущерб демократии, способствует поляризации общества и вводит инвесторов в заблуждение, поскольку публичные заявления компании якобы не соответствуют ее реальным действиям.

Из новых данных, опубликованных в понедельник, следует, что в руководстве компании знали о проблеме радикализации пользователей и продвижении фейков и теорий заговора, а также смягчали правила модерации контента для популярных пользователей и политиков, чтобы избежать негативной реакции. Кроме того, внутренние документы показывают, что соцсеть удаляет меньше 5% высказываний, разжигающих ненависть (Цукерберг в 2020 г. называл цифру 94%), а недостаток модераторов способствовал распространению ненавистнической риторики и контента с террористическим содержанием в некоторых странах с нестабильной политической обстановкой, включая Афганистан и Мьянму.