Алиев и Эрдоган открыли новый аэропорт в Карабахе

CentralAsia (CA) - Главы Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган ввели в эксплуатацию международный физулинский аэропорт в Карабахе, передает турецкое агентство «Анадолу»

Самолет турецкого лидера приземлился в Физули во вторник. Его встретил президент Азербайджана, вместе они перерезали ленту, символизирующую открытие воздушной гавани.

Алиев проинформировал Эрдогана о ходе строительных работ, в которых принимали участие и турки.

Аэропорт, фундамент которого заложили 14 января 2021 года, стал принимать рейсы за восемь месяцев до официального открытия. Первый испытательный полет состоялся 22 августа. Взлетно-посадочная полоса насчитывает три тысячи метров в длину и 60 — в ширину. Терминал способен обслуживать 200 пассажиров в час.

Город Физули перешел под контроль Азербайджана во время последнего вооруженного конфликта в регионе, в составе непризнанной НКР он назывался Варанда.

В прошлом году очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Подписание документа спровоцировало политический кризис в Ереване.