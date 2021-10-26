экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Алиев и Эрдоган открыли новый аэропорт в Карабахе

CentralAsia (CA) -  Главы Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган ввели в эксплуатацию международный физулинский аэропорт в Карабахе, передает турецкое агентство «Анадолу»

Самолет турецкого лидера приземлился в Физули во вторник. Его встретил президент Азербайджана, вместе они перерезали ленту, символизирующую открытие воздушной гавани.

Алиев проинформировал Эрдогана о ходе строительных работ, в которых принимали участие и турки.

Аэропорт, фундамент которого заложили 14 января 2021 года, стал принимать рейсы за восемь месяцев до официального открытия. Первый испытательный полет состоялся 22 августа. Взлетно-посадочная полоса насчитывает три тысячи метров в длину и 60 — в ширину. Терминал способен обслуживать 200 пассажиров в час.

Город Физули перешел под контроль Азербайджана во время последнего вооруженного конфликта в регионе, в составе непризнанной НКР он назывался Варанда.

В прошлом году очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Подписание документа спровоцировало политический кризис в Ереване.

print
  • Минздрав Монголии больше не сообщает о вылеченных случаях Covid-19
  • Монголия принимает 28 тысяч иностранных туристов
  • Заключенные в тюрьмах Узбекистана впервые проголосовали на выборах президента


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com