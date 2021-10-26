Ученые выяснили, как проявляется постковидный синдром у детей

CentralAsia (CA) - Ученые проанализировали медицинскую базу данных, охватывающую почти половину населения Германии и определили перечень и тяжесть симптомов, связанных с долгосрочными последствиями COVID-19 у детей и подростков. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.org.

Известно, что у некоторых людей, переболевших COVID-19, возникают долгосрочные осложнения. В течение нескольких недель и даже месяцев после выздоровления у них сохраняются усталость, одышка, проблемы со сном, памятью и концентрацией внимания.

Немецкие ученые объединили в единую базу стандартные медицинские данные от ряда поставщиков медицинского страхования в Германии за период с января 2019 года по декабрь 2020-го. Всего были обработана информация по 38 миллионам человек, что составляет 45 процентов населения страны. Из них отобрали 157 тысяч человек, которым был поставлен диагноз COVID-19 до 30 июня 2020-го, — 145184 взрослых и 11950 детей и подростков до 17 лет. В обеих группах авторы выделили тех, у кого жалобы сохранялись через три месяца после постановки диагноза.

Несмотря на то, что по данным медицинской статистики, заболеваемость COVID-19 у взрослых на 162 процента выше, чем у детей и подростков, разница в проявлениях постковидного синдрома оказалась не такой большой — всего 41 процент. Однако сами симптомы немного отличаются.

Если у взрослых постковид проявляется прежде всего как дыхательная недостаточность, выпадение волос, общее недомогание, потеря вкусовых ощущений и головная боль, то у детей более распространены такие симптомы, как стойкая усталость, тревожность и депрессия, головная боль и боли в животе, соматические расстройства.

Исследователи отмечают, что у детей, по сравнению со взрослыми, акцент проявлений смещен в сторону проблем с психическим здоровьем, в том числе у тех, у кого COVID-19 протекал в легкой или бессимптомной форме. По мнению авторов, это указывает на необходимость разработки специальных рекомендаций для врачей и психологов по работе с детьми, перенесшими коронавирусную инфекцию.

«Вместе с данными о других соответствующих аспектах, наши результаты дают дополнительную информацию к дискуссиям последнего времени о необходимости введения превентивных мер, а также оценке соотношения рисков и выгод от вакцинации для детей и подростков», — пишут авторы статьи.

Исследователи отмечают, что это самое масштабное на сегодняшний день исследование в мире, посвященное постковидному синдрому у детей и подростков. Его результаты также показали общий рост заболеваемости среди молодых людей в последнее время, хотя она все еще заметно ниже, чем среди взрослых.