Стая розовых фламинго прилетела в Туркменистан

CentralAsia (TM) - Во второй половине октяб­ря в Балканский велаят прилетели первые розовые фламинго, передаёт газета «Нейтральный Туркменистан».

Птицы, внесённые в Красную книгу Туркменистана и являющиеся эмблемой Хазарского государственного природного заповедника, одними из первых в царстве пернатых открыли очередной осенне-зимний сезон прибытия водоплавающих и околоводных птиц в места постоянных зимовок.

В Туркменистане и странах СНГ распространён один вид фламинговых – краснокрыл, он же розовый, или обыкновенный фламинго. На пролёте его можно увидеть во многих районах Евразии и Африки. Область гнездования – в тех же регионах, включая Центральный Казахстан с его солёными озёрами Тенгиз, Шалкартениз и другими внутренними водоёмами.

В связи с похолоданием птицы улетают на юг, в Иран, Индию или ОАЭ.