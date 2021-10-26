Стая розовых фламинго прилетела в Туркменистан

- Туркменистан, общество
- 17:42, 26 октября 2021
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CentralAsia (TM) - Во второй половине октября в Балканский велаят прилетели первые розовые фламинго, передаёт газета «Нейтральный Туркменистан».
Птицы, внесённые в Красную книгу Туркменистана и являющиеся эмблемой Хазарского государственного природного заповедника, одними из первых в царстве пернатых открыли очередной осенне-зимний сезон прибытия водоплавающих и околоводных птиц в места постоянных зимовок.
В Туркменистане и странах СНГ распространён один вид фламинговых – краснокрыл, он же розовый, или обыкновенный фламинго. На пролёте его можно увидеть во многих районах Евразии и Африки. Область гнездования – в тех же регионах, включая Центральный Казахстан с его солёными озёрами Тенгиз, Шалкартениз и другими внутренними водоёмами.
В связи с похолоданием птицы улетают на юг, в Иран, Индию или ОАЭ.