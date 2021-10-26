В Китае детей с 3-х летнего возраста будут прививать от COVID-19

CentralAsia (CA) - В Китае по меньшей мере в пяти провинциях начнут прививать от коронавируса детей в возрасте от 3 до 11 лет, сообщает АР. Агентство отмечает, что администрации этих регионов и мэрии городов начали предупреждать о том, что скоро вакцинация станет обязательной для детей этого возраста.

В Китае, по официальным данным, привиты 76% населения, но власти придерживаются политики нулевой терпимости к коронавирусу. По данным Национальной комиссии здравоохранения, за сутки в стране выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом, передает АР. Счетчик Worldometers сообщает о 43 случаях.

Летом правительство КНР разрешило прививать детей в возрасте от трех лет вакцинами от коронавируса Sinopharm и Sinovac, однако пока в стране вакцинировали только детей от 12 лет и старше, хотя в Камбодже и Чили эти препараты применяли к детям от шести лет.