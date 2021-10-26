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Япония выделит $65 млн для помощи афганским беженцам в соседних странах

CentralAsia (TJ) -  Правительство Японии приняло сегодня, 26 октября решение о предоставлении экстренной грантовой помощи в размере $65 млн. Афганистану и соседним странам, где потребности в гуманитарной помощи для беженцев растут.

Правительство Японии будет оказывать гуманитарную помощь Афганистану и соседним странам (Пакистану, Ирану, Таджикистану и Узбекистану) через семь международных организаций в таких областях, как жилье, здравоохранение, водоснабжение, санитария, продовольствие, сельское хозяйство и образование.

Как сообщили в посольстве Японии в Душанбе, помощь в размере $700 тыс. будет предоставлена Таджикистану через УВКБ ООН.

В дипведомстве отметили, что правительство Японии будет продолжать оказывать поддержку народу Афганистана, а также играть активную роль в обеспечении стабильности в регионе.

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