Названы причины отсутствия коллективного иммунитета к COVID-19 в России

CentralAsia (CA) - Профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова считает, что в России коллективный иммунитет к COVID-19 не сформировался до настоящего времени из-за низких темпов вакцинации и изменчивости SARS-CoV-2.

Как отметила эксперт, слова которой приводит РИА Новости, специалисты рассчитывали на появление коллективного иммунитета после проведение прививочной кампании, однако темпы вакцинации в России, по ее мнению, являются невысокими, и также начал распространяться штамм коронавируса «дельта», снизивший эффективность вакцин.

«Получается, что те, кто уже переболел и вакцинировался, должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации еще хуже, чем у вакцинации. Процесс растянулся во времени, коллективный иммунитет не успел сформироваться, и когда это произойдет, зависит и от нашего поведения, и от дальнейших мутаций вируса», — сказала она.

Баранова допустила, что «дельта»-штамм может стать последним вариантом COVID-19. Такой сценарий развития событий поможет бороться с коронавирусом, облегчит этот процесс и позволить вакцинам оставаться эффективными.

По мнению эксперта, при введении вакцины антитела растрачиваются на нейтрализацию антигена, содержащегося в препарате. Антиген убить возможно, однако клетки памяти могут не получить сигнал для производства новых антител. Эти два процесса конкурируют между собой, подчеркнула Баранова.

Профессор отметила, что у переболевших коронавирусом титр антител демонстрирует более низкие показатели, чем у привитых от COVID-19. При этом встречаются и такие случаи, когда и после перенесенной болезни у пациентов наблюдается значительное число антител. «Им, конечно, тоже стоило бы вакцинацию отложить. Таких людей среди переболевших процентов пять, не больше. Но все же они попадаются», — отметила специалист.