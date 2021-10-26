Бердымухамедов наградил Токаева орденом «Bitaraplyk»

CentralAsia (TM) - 25 октября президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал Указ о награждении президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева орденом Туркменистана «Bitaraplyk» («Нейтралитет»), сообщает госинформагентство ТДХ.

Токаев награжден «за особые заслуги в признании постоянного нейтралитета независимого Туркменистана, укреплении дружественных отношений между Туркменистаном и Казахстаном, а также учитывая большой личный вклад в развитие многолетнего сотрудничества двух стран в политической, экономической, научно-образовательной и культурной сферах».

24-25 октября проходил государственный визит президента Казахстана в Туркменистан. Главной новостью стала договоренность об увеличении поставок казахской пшеницы в Туркменистан.

На совместном брифинге для СМИ Касым-Жомарт Токаев повторил, что Казахстан готов увеличить поставки продукции металлургической, машиностроительной, нефтехимической, пищевой и фармацевтической промышленности, а также сельхозпродукции, прежде всего муки и пшеницы. Казахстан также готов существенно нарастить импорт туркменского газа, сообщает Акорда.

Токаев сообщил, что правительствам поручено ускорить подписание Соглашения о поощрении и защите инвестиций, а также предложил создать на границе Мангистауской области и Балканского велаята Специальную зону приграничной торговли с автомобильным грузовым терминалом.