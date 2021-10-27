60 лет Монголии в ООН: 27 октября – День вступления Монголии в ООН

CentralAsia (MNG) - Монголия стала членом ООН 27 октября 1961 года. Тогда страна еще называлась Монгольская Народная Республика.

В 1924 году после смерти религиозного лидера и монарха Богдо-хана, при поддержке со стороны Советского Союза, была провозглашена Монгольская Народная Республика.

В ранние годы для новой республики важнейшей внешнеполитической проблемой был японский империализм, особенно после вторжения японцев в соседнюю Манчжурию в 1931 году. В Советско-японской войне 1939 года советские и монгольские войска совместными действиями на Халхин-Голе отразили агрессию Японии.

Монголия, как союзник, оказала посильную экономическую помощь СССР в годы Великой Отечественной войны, также принимала участие в разгроме японской Квантунской армии в 1945 году.

В августе 1945 года монгольские войска также участвовали в советско-монгольской стратегической наступательной операции во Внутренней Монголии. Угроза воссоединения Внутренней и Внешней Монголии заставила Китай пойти на предложение референдума по признанию статус-кво и независимости Монгольской Народной Республики. Референдум состоялся 20 октября 1945 года, и (в соответствии с официальными цифрами) 99,99 % избирателей, внесённых в списки, проголосовали за независимость.

После создания КНР обе страны взаимно признали одна другую 6 октября 1949 года. После признания Китаем независимости Монголии её признали другие государства. Китай несколько раз ставил вопрос о "возвращении" Внешней Монголии, но получал категорический отказ со стороны СССР.

Последней страной, признавшей независимость Монголии, стала Китайская Республика (Тайвань) в связи с потерей националистической партией Гоминьдан в 2002 году большинства в парламенте.

6 января 1952 года к власти пришёл Юмжаагийн Цэдэнбал, бывший соратник Чойбалсана.

В 1956 году, а затем вновь в 1962 году, МНРП осудила культ личности Чойбалсана, в стране произошла относительно нерепрессивная коллективизация сельского хозяйства, сопровождавшаяся внедрением в народные массы бесплатной медицины и образования и определённых социальных гарантий.

В 1961 году МНР стала членом ООН, в 1962 году — членом возглавляемой СССР организации Совета Экономической Взаимопомощи.

Членство МНР в ООН и дальнейшая активная миролюбивая деятельность монгольской дипломатии в органах ООН с первого дня ее членства показали всей мировой общественности, что правительство МНР является вполне дееспособным и зрелым субъектом международных отношений, признающим и на деле отстаивающим цели и принципы Устава ООН.

Сегодня Монголия является участником почти всех структур ООН, а также некоторых структур СНГ в качестве наблюдателя.

Монголия в наши дни также самый активный участник миротворческих военных операций при ООН. Монгольский военный контингент с 2002 года участвует в миротворческой деятельности ООН в Конго. С тех пор прошли 14 лет. За это время более 6700 монгольских военнослужащих участвовали в 11-ти миротворческих операциях. А в составе военных коалиций – в Ираке, в Косово и в Афганистане – почти 4500 военнослужащих.

Монгольские военнослужащие в голубых касках исполняли свои обязанности в таких странах как Конго, Западная Сахара, Судан, Эфиопия, Эритриа, Грузия, Чад, Южный Судан, Афганистан, Дарфур Судана и в районе Абией, где до сих пор происходят пограничные конфликты.

Численность монгольских миротворцев, которые служили в этих странах, начиная с 2002 года, достигла более 11500 человек.

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