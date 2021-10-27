Узбекистан выразил заинтересованность в развитии отношений с НАТО  

CentralAsia (UZ) - Узбекистан считает НАТО важным партнером в борьбе с современными угрозами безопасности, а Ташкент поддерживает развитие отношений по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес.

Об этом было заявлено во время встречи главы глава Миссии Узбекистана при НАТО, посла Дильёр Хакимова, и новоназначенного заместителя помощника генсека Североатлантического альянса по вопросам политики и безопасности, спецпредставителя по Центральной Азии и Кавказу Хавьера Коломина.

По сообщению информационного агентства "Дунё", стороны подчеркнули, что благодаря совместным усилиям диалог между Узбекистаном и НАТО будет и дальше развиваться в интересах обеих сторон.

Было отмечено, что в процессе радикальных реформ в сфере военного строительства проводится масштабная работа по развитию Вооруженных Сил Узбекистана. В этом процессе важны вопросы повышения профессиональных навыков и квалификации военнослужащих, их интеллектуальной и психологической подготовки. Одним из важных направлений в этой связи является дальнейшее расширение военного и военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами.

Было отмечено, что на встрече обсуждались текущее состояние и перспективы сотрудничества Узбекистана с НАТО в рамках программы Альянса «Партнерство во имя мира».