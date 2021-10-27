В Узбекистане ввели официальные символы президента  

CentralAsia (UZ) - Отныне у президента Узбекистана будут официальные символы - знак и штандарт. Закон был подписан президентом Шавкатом Мирзиеевым 25 октября.

В соответствии с изменениями в Законе «Об основных гарантиях деятельности Президента Республики Узбекистан» во время инаугурации главы государства ему будут вручены специальный знак и штандарт - президентский флаг.

Через 30 лет после обретения независимости в Узбекистане вводятся символы президента. Страна была одной из немногих в мире, которых можно пересчитать по пальцам, где не было президентской символики.

Штандарт будет подниматься на всех важных мероприятиях с участием президента, во время принесения присяги, а также в зданиях и офисах президентских резиденций. Знак президента свидетельствует о доверии народа и общества.

Согласно закону, описание президентского знака и штандарта (флага), порядок их официального использования определяется президентом. Пока что президент не обнародовал описание знака и штандарта.