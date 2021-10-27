В Амстердаме суд постановил вернуть скифское золото из музеев Крыма Украине

CentralAsia (CA) - Апелляционный суд в Амстердаме постановил вернуть экспонаты выставки скифского золота из крымских музеев Украине. Представители музеев настаивали, что золото должно быть передано в аннексированный Крым. О решении сообщает общественное телевидение Нидерландов.

Конфликт вокруг экспонатов выставки "Крым – золото и тайны Черного моря", которая проходила в Нидерландах, длится с 2014 года. Украинское правительство передало принадлежащие крымским музеям экспонаты выставки скифского золота в распоряжение министерства культуры и потребовало вернуть их на Украину.

Крымские музеи настаивали, что согласно соглашению о проведении выставки, золото должно вернуться на территорию аннексированного Россией полуострова.

В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама постановил, что коллекция, попавшая в местный музей до аннексии Крыма Россией, принадлежит Украине. Рассмотрение жалобы на это решение заняло около пяти лет, вынесение окончательного решения несколько раз переносилось.

В сложившейся музейной практике экспонаты обычно возвращают музеям, в которых они расположены. Однако украинское министерство культуры заочно изъяло золото у крымских музеев и передало их на хранение в киевский Музей истории Украины.

В постановлении суда заявлено, что Киев имел на это права в экстраординарных обстоятельствах, но коллекция должна быть возвращена крымским музеям "после стабилизации ситуации" на полуострове. "Культурные интересы государства перевешивают интересы музеев", – решила судья (цитата по "Украинской правде").

Глава российской администрации Крыма Сергей Аксёнов назвал решение "рейдерским захватом". "Скифское золото найдено в крымской земле, где оно пролежало многие сотни лет, эти ценности являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, достоянием всех крымчан", – заявил он в своём Телеграме.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в свою очередь в Твиттере, что доволен решением. "Мы всегда возвращаем своё. Вернули "скифское золото", вернём и Крым", – написал он.

Решение суда ещё может быть обжаловано. До вступления его в силу золото продолжит храниться в Нидерландах.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что скифское золото может быть выставлено в национальном заповеднике "София Киевская".