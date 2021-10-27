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В Узбекистане средний размер пенсии составил около $90

CentralAsia (UZ) -  Пенсионный фонд Узбекистана опубликовал данные о размере пенсий по регионам республики по состоянию на сентябрь текущего года.

Как сообщили в пресс-службе ПФ, в сентябре 2021 года в Узбекистане средняя пенсия составила 924 780 сумов ($86).

Согласно данным, на 1 октября общее число пенсионеров в стране составило 3 548 093 человека. Отмечается, что в течение 20 лет, число пенсионеров в Узбекистане увеличилось 1 389 098 человек или 64,3%.

В частности, за 20 лет размер пенсий увеличился в 67 раз.

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