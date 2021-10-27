Илон Маск стал богатейшим человеком за всю историю рейтингов Forbes

CentralAsia (CA) - Благодаря росту стоимости акций компании Tesla состояние Илона Маска на некоторое время приблизилось к $300 млрд, что сделало его богатейшим человеком за всю историю составления рейтингов журнала, сообщает Forbes.

На момент закрытия рынков в понедельник совокупная стоимость его активов достигла $271,3 млрд — это примерно на $41,7 млрд больше, чем на закрытии торгов на прошлой неделе, в пятницу.

На момент написания заметки рейтинг Forbes Real Time, обновляющийся в режиме реального времени, уже снизил оценку его состояния до $254,9 млрд. Тем не менее, достигнутый им до этого уровень состояния все равно остается рекордным. Ранее самым богатым человеком за всю историю рейтингов Forbes был основатель и бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос. Когда в июле акции Amazon достигли пика, его состояние выросло до $212 млрд. Сейчас оно оценивается в $196,5 млрд.

Первый рейтинг богатейших людей по версии Forbes появился в 1918 году, тогда издание оценило состояние 30 самых богатых американцев. Тогда его лидером стал Джон Рокфеллер с состоянием $1,2 млрд (в 2021 году это было бы примерно $21 млрд с учетом инфляции).

В 1982 году журнал начал составлять рейтинги на регулярной основе, представив первый список Forbes 400 (список 400 богатейших американцев). В 1987 году был опубликован первый список обладателей крупнейших состояний планеты (The World's Billionaires). Его на тот момент возглавил японский магнат Цуцуми Ёсиаки с состоянием $20 млрд (примерно $47 млрд при пересчете на современный курс доллара).

С 1997 по 2008 рейтинг богатейших людей мира возглавлял основатель Microsoft Билл Гейтс. На момент первого попадания на самую высокую строчку рейтинга его состояние оценивалось в $36,4 млрд (примерно $60 млрд по курсу 2021 года). В 2008 году, после начала мирового финансового кризиса, Гейтс опустился сразу на третью строчку, а лидером рейтинга стал инвестор Уоррен Баффет ($62 млрд или $77 млрд по современному курсу). В 2009 и с 2014 по 2017 год Билл Гейтс также занимал первую строчку рейтинга. С 2010 по 2013 его опережал мексиканский магнат Карлос Слим. Наивысшая оценка его состояние за время нахождения на первой строчке рейтинга — $74 млрд в 2011 году ($88 млрд по курсу 2021 года).

В 2018 году на первой строчке рейтинга впервые оказался основатель Amazon Джефф Безос. Он закрепился на этой позиции на следующие три года. В классическом рейтинге The World's Billionaires (составляется один раз в год) за 2021 год его состояние оценили в $177 млрд.