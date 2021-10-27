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Лауреатов Нобелевской премии мира пригласили на церемонию вручения в Осло

CentralAsia (CA) -  Вручение Нобелевской премии мира, в отличии от прошлогодней церемонии, пройдет в очном формате в Осло 10 декабря этого года. Об этом сообщается на сайте Норвежского нобелевского комитета.

«Норвежский нобелевский комитет решил, что в этом году церемония вручения Нобелевской премии мира будет в очном формате и состоится в ратуше Осло 10 декабря», — сказано в сообщении.

Комитет также выразил надежду, что лауреаты 2021 года Мария Ресса и Дмитрий Муратов посетят церемонию. По правилам, им вручат медаль, диплом и документ, на котором обозначена сумма денежной премии в 10 млн шведских крон (около $1,2 млн).

Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 8 октября. Оба журналиста получили премию за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира». В сообщении Нобелевского комитета также говорилось, что российский журналист «на протяжении десятилетий защищал свободу слова в России во все более сложных условиях».

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