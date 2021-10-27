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В Монголии за сутки выявлен 1669 случай коронавируса

CentralAsia (MNG) -  За минувшие 24 часа в стране выявлено 1669 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав страны. И общее количество заболевших возросло до 353 504.

Из них 917 человек — лица имевшие контакты в Улан-Баторе, и 752 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 8 334 пациентов находятся в легком, 6 881 — в тяжелом, 2 116 — в критическом и 357 — в очень критическом состоянии.

Из-за опасной инфекции в восточноазиатской стране за сутки скончались 12 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1616.

Коронавирус в Монголии
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