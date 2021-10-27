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Полномочия Меркель официально завершены

CentralAsia (CA) -  Полномочия Ангелы Меркель на посту федерального канцлера Германии официально завершены, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил ее и правительство за работу и вручил ей документы об окончании полномочий, передает Reuters.

«Это канцлерство, которое можно отнести к самым значительным в истории этой республики», - сказал Штайнмайер во вторник в Бундестаге, передавая документы. 26 октября прошло первое организационное заседание нового германского парламента.

Теперь Меркель и остальные члены правительства ФРГ будут работать в качестве исполняющих обязанности - до тех пор, пока в Германии не будет сформировано новое правительство.

Ожидается, что новым канцлером станет лидер Социал-демократической партии Олаф Шольц, партия которого набрала 25,7% голосов и одержала победу на выборах в бундестаг, которые прошли 26 сентября.

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