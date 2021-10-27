В Казахстане за сутки выявлен 1551 случай COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 1551 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 230;
- Павлодарская область — 223;
- Карагандинская область — 152;
- Северо-Казахстанская область — 147;
- город Нур-Султан — 132;
- Акмолинская область — 121;
- Костанайская область — 110;
- Восточно-Казахстанская область — 90;
- Алматинская область — 88;
- Западно-Казахстанская область — 47;
- Актюбинская область — 45;
- город Шымкент — 38;
- Кызылординская область — 34;
- Туркестанская область — 31;
- Атырауская область — 30;
- Жамбылская область — 26;
- Мангистауская область — 7.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 932 688 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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