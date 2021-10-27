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В Казахстане за сутки выявлен 1551 случай COVID-19

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 1551 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 230;

- Павлодарская область — 223;

- Карагандинская область — 152;

- Северо-Казахстанская область — 147;

- город Нур-Султан — 132;

- Акмолинская область — 121;

- Костанайская область — 110;

- Восточно-Казахстанская область — 90;

- Алматинская область — 88;

- Западно-Казахстанская область — 47;

- Актюбинская область — 45;

- город Шымкент — 38;

- Кызылординская область — 34;

- Туркестанская область — 31;

- Атырауская область — 30;

- Жамбылская область — 26;

- Мангистауская область — 7.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 932 688 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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