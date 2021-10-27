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За сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались 30 человек

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане зарегистрировали 30 летальных случаев от коронавируса и связанной с ним пневмонии за сутки, передает оперативный штаб.

По данным на 25 октября, было зарегистрировано 26 случаев смерти с положительным ПЦР-анализом на COVID-19 и 4 случая смерти от коронавируса с признаками пневмонии, но отрицательным ПЦР-тестом.

На 27 октября лечение от КВИ продолжают получать 49 938 человек (43 988+ и 5 950 КВИ-), из них в стационарах находятся 8 584 пациента, на амбулаторном уровне – 41 354 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 628 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 130 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 101 пациент.

Коронавирус в Казахстане
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