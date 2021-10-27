Создатели «Дюны» анонсировали выход второй части фильма

CentralAsia (CA) - Продолжение научно-фантастического фильма «Дюна» выйдет 20 октября 2023 года. Об этом сообщило издание Deadline.

Режиссером и продюсером сиквела выступит создатель первой части Дени Вильнёв. «Я только что узнал от (кинокомпании) Legendary, что мы официально будем снимать (фильм) «Дюна. Часть вторая», - цитирует портал Вильнёва.

Студия Legendary анонсировала выход второй части фильма в Twitter, не уточнив дату.

This is only the beginning...



Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We're excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A — Legendary (@Legendary) October 26, 2021

«Это только начало… Спасибо тем, кто уже посмотрел «Дюну», и тем, кто собирается это сделать в ближайшие дни и недели. Мы рады продолжить путешествие!», - говорится в сообщении.

«Дюна» - экранизация одноименного романа американского фантаста Фрэнка Герберта. Роли в фильме Вильнёва исполнили Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон, Зендея и другие артисты. Мировая премьера «Дюны» состоялась в рамках внеконкурсной программы Венецианского кинофестиваля.

Ранее Вильнев говорил, что уже начал писать сценарий сиквела «Дюны», но еще не получил одобрения на съемки от студий Legendary и Warner Bros. Решение будет зависеть от сборов первой части, пояснял режиссер.

Премьера первой части «Дюны» состоялась в начале сентября. На данный момент фильм заработал в мировом прокате более 220 млн долларов при бюджете 165 млн.