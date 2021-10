Создатели «Дюны» анонсировали выход второй части фильма

CentralAsia (CA) - Продолжение научно-фантастического фильма «Дюна» выйдет 20 октября 2023 года. Об этом сообщило издание Deadline.

Режиссером и продюсером сиквела выступит создатель первой части Дени Вильнёв. «Я только что узнал от (кинокомпании) Legendary, что мы официально будем снимать (фильм) «Дюна. Часть вторая», - цитирует портал Вильнёва.

Студия Legendary анонсировала выход второй части фильма в Twitter, не уточнив дату.

This is only the beginning...



Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We're excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A