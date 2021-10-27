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Разработчик «Спутника V» анонсировал регистрацию детской вакцины от коронавируса

CentralAsia (CA) -  Регистрация детской вакцины против коронавируса ожидается в скором времени, сообщил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Сейчас работают эксперты: проводится фармакоэкспертиза. Надеюсь, в скором времени на положительное решение о регистрации», - сказал он.

Ранее Минздрав России получил от центра имени Гамалеи пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков «Гам-КОВИД-Вак-М». Вакцинация в случае, если препарат одобрят, будет добровольной, ее станут делать при согласии родителей или законных представителей, сообщал ранее РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

В середине октября Гинцбург говорил РИА Новости, что вакцина от коронавируса для детей может получить название «Спутник М», где «М» означает «для маленьких».

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