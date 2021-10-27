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За сутки в Узбекистане выявлены 333 новых больных COVID-19 и коронавирусной пневмонией

CentralAsia (UZ) -  26 октября Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 184563 (+330). В течение прошедших суток зафиксированы 330 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Кроме того, за сутки выявлено 3 новых случая коронавирусной пневмонии. Общее количество случаев пневмонии в стране достигло 27 627.

Официально подтверждена кончина 3 больных от COVID-19 (всего 1312 летальных исходов).

За день выздоровели 460 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 180305) и 8 пневмонией (26117).

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