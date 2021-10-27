Из Южной Кореи экстрадируют гражданина Узбекистана, обвиняемого в мошенничестве

CentralAsia (UZ) - В Сеуле при пересечении пограничного контрольно-пропускного пункта сотрудниками Интерпола Южной Кореи задержан гражданин Узбекистана, находящийся в международном розыске. Об этом сообщило Национальное центральное бюро Интерпола в Узбекистане.

Задержанный мужчина разыскивался за совершение мошенничества в крупном размере.

Сообщается, что находясь на территории Южной Кореи, мужчина вошёл в доверие представителя одной из фирм Узбекистана гражданки Ю. И. и предложил найти людей для отправки на заработки в Южную Корею.

Ю. И. нашла желающих работать за границей, которые через банки перечислили на расчетный счет Ю. У. сумму в размере 507,7 млн сумов (около $55 тыс.). Однако тот лишь отправлял приглашения на работу в Южной Корее, а сам скрывался.

В настоящее время принимаются меры по экстрадиции арестованного в Узбекистан.